Елена Сорокина проголосовала по поправкам в Конституцию

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В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. В воскресенье, 28 июня, участие в голосовании приняла глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она проголосовала на избирательном участке №882 во дворе школы №13.

– В жизни нам часто приходится принимать решение по бытовым или по служебным вопросам. А сейчас государство просит каждого гражданина определить, каким быть главному закону Российской Федерации. Это наша страна, и нам решать, какой она будет!» – отметила глава администрации.

В Рязани проголосовать можно до 1 июля включительно с 8.00 до 20.00.