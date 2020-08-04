Елена Сорокина поручила привести в порядок контейнерные площадки

В понедельник, 3 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений в ходе которого были рассмотрены основные вопросы благоустройства, городского хозяйства, социальной сферы и даны поручения по каждому из направлений.
Елена Сорокина обратила внимание на ситуацию с контейнерными площадками. Она заявила, что необходимо оперативно проверять информацию, поступающую от жителей.
– Контейнерные площадки, на которые жалуются рязанцы, следует привести к действующим нормативам, – отметила глава администрации.
Также Елена поручила разобраться в ситуации с многодетной семьей, проживающей в служебной квартире. В данный момент глава семьи не работает на муниципальном предприятии.
– Пути решения вопроса необходимо найти «не только с юридической точки зрения, но и по-человечески, с учетом интересов рязанской семьи», – подчеркнула Елена Сорокина.
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