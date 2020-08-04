Елена Сорокина поручила привести в порядок контейнерные площадки

В понедельник, 3 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений в ходе которого были рассмотрены основные вопросы благоустройства, городского хозяйства, социальной сферы и даны поручения по каждому из направлений.

Елена Сорокина обратила внимание на ситуацию с контейнерными площадками. Она заявила, что необходимо оперативно проверять информацию, поступающую от жителей.

– Контейнерные площадки, на которые жалуются рязанцы, следует привести к действующим нормативам, – отметила глава администрации.

Также Елена поручила разобраться в ситуации с многодетной семьей, проживающей в служебной квартире. В данный момент глава семьи не работает на муниципальном предприятии.

– Пути решения вопроса необходимо найти «не только с юридической точки зрения, но и по-человечески, с учетом интересов рязанской семьи», – подчеркнула Елена Сорокина.