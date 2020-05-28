Елена Сорокина осмотрела квартиры, предназначенные для детей-сирот

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В четверг, 28 мая, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила квартиры, которые закупаются городом для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В пресс-релизе администрации Рязани отмечается, что к таким квартирам предъявляются определённые требования. Они, в том числе, должны быть готовы к тому, что новый хозяин переедет туда немедленно. Если дом новый, он должен быть подключён ко всем коммуникациям.

Елена Сорокина посмотрела три квартиры, расположенные на улицах Юбилейной, Новикова-Прибоя и Солнечной. Во всех сделан ремонт, установлены пластиковые окна, сантехника, кухонные плиты и раковины. Тем не менее, в ходе осмотра были выявлены «незначительные недостатки». Их владельцы квартир должны устранить перед продажей.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что в 2020 году будет куплено 82 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.