Елена Митина провела тематический дистанционный приём граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам

– Граждане старшего поколения – это люди, постоянно нуждающиеся в помощи как близких людей, так и со стороны государства. На территории Рязанской области реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан «серебряного» возраста, действуют волонтерские организации, – отметила Елена Митина. – Необходимо сделать все возможное для того, чтобы пожилые люди получили всю необходимую помощь и чувствовали нашу заботу и внимание.