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Елена Митина провела тематический дистанционный приём граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам

7info

Во вторник, 6 октября, депутат Госдумы Елена Митина провела тематический дистанционный приём граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам в рамках Недели приёмов, приуроченной к Международному дню пожилого человека.

Заявители обратились с вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, работой системы здравоохранения, обеспечением бесплатными лекарственными препаратами, социальным обслуживанием.

– Граждане старшего поколения – это люди, постоянно нуждающиеся в помощи как близких людей, так и со стороны государства. На территории Рязанской области реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан «серебряного» возраста, действуют волонтерские организации, – отметила Елена Митина. – Необходимо сделать все возможное для того, чтобы пожилые люди получили всю необходимую помощь и чувствовали нашу заботу и внимание.

По части вопросов гражданам были дан исчерпывающие разъяснения, по другим будут отправлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

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