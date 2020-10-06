Во вторник, 6 октября, депутат Госдумы Елена Митина провела тематический дистанционный приём граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам в рамках Недели приёмов, приуроченной к Международному дню пожилого человека.
Заявители обратились с вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, работой системы здравоохранения, обеспечением бесплатными лекарственными препаратами, социальным обслуживанием.
По части вопросов гражданам были дан исчерпывающие разъяснения, по другим будут отправлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.