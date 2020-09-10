Елена Митина прокомментировала информацию о сборе денег за питание в начальных классах

Депутат Госдумы, координатор проекта «Новая» школа» Елена Митина прокомментировала информацию о возможном взимании платы за питание детей в одной из школ Кадомского района Рязанской области.
Митина напомнила, что район получил деньги на организацию горячего питания в начальных классах. По её словам, в школе №2 посёлка Кадом все ученики начальных классов получают горячее питание с 1 сентября.
С учётом мнения родителей было принято решение, что школьники будут получать полноценный обед. Также руководство школы предложило родителям сделать ещё и завтрак, так как не все дети едят дома по утрам.
Парламентарий подчеркнула, что школьная администрация из-за этого договоры не подписывала и никаких денег с родителей не собирала.