Елена Митина прокомментировала информацию о сборе денег за питание в начальных классах

Депутат Госдумы, координатор проекта «Новая» школа» Елена Митина прокомментировала информацию о возможном взимании платы за питание детей в одной из школ Кадомского района Рязанской области.

Митина напомнила, что район получил деньги на организацию горячего питания в начальных классах. По её словам, в школе №2 посёлка Кадом все ученики начальных классов получают горячее питание с 1 сентября.

С учётом мнения родителей было принято решение, что школьники будут получать полноценный обед. Также руководство школы предложило родителям сделать ещё и завтрак, так как не все дети едят дома по утрам.

– Родителям были розданы предварительные договоры. К сожалению, в них содержались юридические неточности, – рассказала Митина.

Парламентарий подчеркнула, что школьная администрация из-за этого договоры не подписывала и никаких денег с родителей не собирала.

– Сегодня в школе работали представители прокуратуры. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы. Буду держать данную ситуацию под личным контролем, – пообещала депутат Госдумы.