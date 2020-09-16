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Новости РязаниСпорт

Движение в центре Рязани перекроют из-за «Кросса нации»

7info

В субботу, 19 сентября, в Рязани в очередной раз пройдёт легкоатлетический забег «Кросс Нации». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Старт массовому забегу, по традиции, дадут на Соборной площади в 12 часов. Участникам в возрасте от 18 до 65 лет предстоит пробежать 3 километра.

Маршрут кросса пройдёт по улице Соборной, площади Ленина, Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской, затем снова по улице Соборной. Финишируют участники на Соборной площади. 

Из-за забега в центре Рязани будет перекрыто движение транспорта, изменятся маршруты общественного транспорта. Подробнее об этом будет известно позднее. 

Легкоатлеты могут зарегистрироваться для участия 17 и 18 сентября с 10 до 18 часов на улице Ленина, 35. Также можно подать заявку непосредственно в день старта с 9 до 10 часов. 

Для регистрации необходим паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача, полис обязательного медицинского страхования. Кроме того, в этом году нужен будет оригинал анализа на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее трех календарных дней до начала мероприятия.

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