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Дмитрий Хубезов передал скопинским медикам оборудование и средства защиты

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16 октября член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе, первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов в рамках рабочей поездки посетил медицинские учреждения Скопинского района. Основной темой обсуждения на встречах стали вопросы организации помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от пожара на территории воинской части.

В Скопинском ММЦ он побывал в стационарном отделении для пациентов с коронавирусной инфекцией. В целом Дмитрий Хубезов отметил хорошую организацию помощи больным с COVID-19 на уровне межрайонного медицинского центра.

«Здесь лечат пациентов из Кораблинского, Ряжского, Новомичуринского, Милославского районов. Медработники учреждения самоотверженно трудятся в «красной зоне». Чтобы их поддержать, подарили букет красных роз. Передали в инфекционное отделение термометры, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, мягкий инвентарь, холодильник», – поделился член фракции «Единой России».

Парламентарий помог решить вопрос с переводом двоих пациентов Скопинского ММЦ с COVID-19 в областную клиническую больницу.

Дмитрий Хубезов уточнил, что в ближайшее время планирует посетить все ММЦ области.

«Каждую пятницу будем выезжать в районы Рязанской области для помощи медработникам и пациентам. Сейчас все акценты смещены в сторону борьбы с новой инфекцией. Нет никакого сомнения, что мы ее победим. Будем предлагать более продвинутые методики, где, как, что лучше организовать. При решении наиболее острых вопросов будем выходить на вышестоящие инстанции», – подчеркнул первый заместитель председателя законодательного собрания.

По мнению Дмитрия Хубезова, поддержка в Скопинском районе сейчас особенно важна. К важной задаче борьбы с коронавирусной инфекцией добавилась еще одна: ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

«У военного городка, где гремели взрывы, в поселке Желтухинский работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. После чрезвычайной ситуации сюда обращаются пациенты с жалобами на сердцебиение, повышенное давление, нарушение ритма, – рассказал он. – Чтобы их здоровье оставалось постоянно под контролем, передали в ФАП оборудование для дистанционного мониторинга. Все показатели будут передаваться на монитор врача, в каком бы отдаленном месте не находился пациент».

Кроме этого, Дмитрий Хубезов осмотрел амбулаторию в селе Шелемишево и пообщался с пациентами и медработниками.

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