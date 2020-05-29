Для выпускников Рязани прошёл онлайн Последний звонок

В пятницу, 29 мая, в Рязани состоялись праздники, посвященные окончанию школы. В этом году традиционные линейки проходят в необычном дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В рамках общерегионального онлайн-праздника «Последний звонок» выпускников 2020 года поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Каждое общеобразовательное учреждение подготовило для своих выпускников праздники в дистанционном формате с использованием различных интернет-площадок. Несмотря на сложившиеся условия, каждый получил сегодня поздравления от руководителей школ, своих любимых педагогов, а также смог поблагодарить родителей, учителей и одноклассников за 11 лет школьной жизни.
Не обошлось и без сюрпризов. Так, в 14 школе с самого раннего утра начали высаживать рассаду цветов. Вокруг учебного заведения было высажено более 15 тысяч саженцев цветочной рассады.
Заместитель главы администрации Надежда Штевнина осмотрела территорию и отметила, что она преобразилась к празднику.
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