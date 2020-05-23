Для арендаторов Центрального рынка Рязани снизили плату

На Центральном рынке в Рязани снизили плату для арендаторов. Об урегулировании вопроса между владельцами рынка и предпринимателями сообщило в субботу, 23 мая, министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.
В сообщении отмечается, что представители министерства провели переговоры с представителями рынка. В ходе них удалось добиться снижения арендной платы. На сколько конкретно будут уменьшены платежи, не уточняется.
Напомним, многие арендаторы на Центральном рынке временно остались без работы из-за коронавируса. На время пандемии COVID-19 торговать одеждой в Рязани запрещено. Ранее предприниматели сообщали, что несмотря на простой, на рынке с них требуют арендную плату по заключённым ранее договорам.
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