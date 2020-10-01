Депутаты Рязанской областной Думы шестого созыва подвели итоги своей работы

В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва, во время которого были подведены итоги работы за прошедшие пять лет. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал, что за это время было принято более 500 законов.

Большой блок законов был направлен на развитие социальной сферы. Завершена работа над социальным кодексом, в который вошли 19 законов.

– Это сделано для удобства людей, получающих социальную поддержку из областного бюджета. Таких в регионе более 140 тысяч. Над созданием кодекса депутаты и правительство работали более 3 лет, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Также был принят ряд важных для рязанцев решений: законодательно закреплено сохранение региональных льгот людям предпенсионного возраста, расширен список получателей бесплатной юридической помощи, принят закон о волонтерских организациях.

– Мы утвердили так называемую сохранную норму для прожиточного минимума, который влияет на размер социальных выплат. После поступившего обращения Союза многодетных матерей, мы вышли на законодательные решения. Теперь при сезонных колебаниях стоимости потребительской корзины прожиточный минимум уменьшаться не будет, – отметил председатель облдумы. – Таких многодетных семей, получающих выплаты, у нас в регионе почти 5 тысяч.

Что касается поддержки старшего поколения, то здесь также был реализован ряд законодательных инициатив. В их числе – компенсация по оплате взносов на капремонт одиноким гражданам старше 70 лет и инвалидам I и II групп.

– Мы вошли в федеральный проект по системе долговременного ухода за пожилыми. Для этого внесли изменения в закон о социальном обслуживании. Основная цель – повысить качество жизни рязанцев, которым необходима особая социальная и медицинская помощь, – рассказал Аркадий Фомин.

Большое внимание уделялось вопросам бюджетной политики. За 5 лет объем доходов областного бюджета увеличился в 1,5 раза. Планомерно сокращается долговая нагрузка. Если в 2014 году госдолг составлял 99% к собственным доходам бюджета, то в 2020 году этот показатель снижен почти вдвое. Завершен переход на программный принцип формирования бюджета. В настоящее время в рамках государственных и ведомственных программ распределяется свыше 96% расходов.

Стоит отметить, что Рязанская область участвует в 11 национальных проектах. Депутаты регионального парламента принимают активное участие в их реализации и контроле.

Только за последние пять лет в регионе удалось построить и ввести в эксплуатацию около 100 социально-значимых объектов. Среди них – 11 школ и 29 фельдшерских пунктов.

В сельское хозяйство региона вложено более 36 млрд руб. инвестиций. Свои жилищные условия улучшили почти 400 семей молодых специалистов на селе.

В Рязанской области успешно реализуется программа поддержки местных инициатив. Если в 2017 году на эти цели в областном бюджете было предусмотрено 9 млн. руб., то в 2020 году сумма увеличилась до 180 млн. руб.

– Каждый год при формировании бюджета мы выходили с предложением об увеличении этой статьи расходов. В результате за 4 года реализовано более 400 таких проектов по благоустройству общественных пространств, ремонту обелисков и домов культуры, установки спортивных и игровых площадок, – отметил Аркадий Фомин.

Еще одним шагом в развитии местного самоуправления стало принятие областного закона о сельских старостах, благодаря которому были установлены их полномочия и права, гарантии их деятельности.

Депутатами Рязанской областной Думы шестого созыва был принят ряд законов экономической направленности. Прежде всего, это законы о стратегическом планировании и промышленной политике. Стал активнее использоваться механизм льготного налогового регулирования. Была снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей и социально-ориентированные некоммерческие организации, созданы условия для легализации труда самозанятых граждан. Разработан комплекс преференций инвесторам, вкладывающим средства в создание и модернизацию производств.

Для решения задач цифровой экономики был принят закон, позволяющий сократить количество согласований при строительстве линий и сооружений связи, что ускорит процесс обеспечения социальных объектов высокоскоростным интернетом.

Завершая свое выступление, Аркадий Фомин подчеркнул, что перед депутатами разных созывов стояли разные задачи, но цель всегда была одна – повысить качество жизни людей, создать условия для социально-экономического роста региона и решения важных социальных задач.

– Хочу поблагодарить депутатов шестого созыва, всех тех, кто сотрудничает с Рязанской областной Думой за плодотворную работу, за верное служение интересам жителей нашего региона. Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.