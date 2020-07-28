День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен только в качестве напитка. А в 1870-х годах швейцарский кондитер Даниэль Петер создал твердый молочный шоколад.

Праздник шоколада придумали во Франции в 1995 году. Изначально он задумывался, как национальный, внутригосударственный. Однако эта идея пришлась по вкусу сладкоежкам всего мира.

Рязанская область тоже имеет полное право отметить День шоколада. Ведь в нашем регионе работают целых пять шоколадных фабрик.

В 2019 году кондитеры региона произвели почти 65 тысяч тонн продукции, темп роста +19% к 2018 году. Два предприятия расположены в Рязани: Производство №2 Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и фирма «Юнион», а ещё три – в Касимове: «Верность качеству», «Конфеста» и «Барри Каллебаут НЛ Раша». Ассортимент рязанской кондитерской продукции насчитывает более 250 видов. География поставок – более половины регионов России. Кондитерские изделия из Рязанской области многократно отмечены высшими наградами отраслевых конкурсов на выставках «Продэкспо», «Золотая осень», «Инновации и традиции» и других.

Филиал АО «Красный Октябрь» Производство №2 в г. Рязани – старейшее предприятие отрасли, образованное в 1957 году. Фабрика специализируется на выпуске шоколадных конфет, карамели, ириса. Производит около 60 наименований, в том числе, всем известные торговые марки: «Кис-Кис», «Золотой ключик», «Столичные», «Ласточка», «Трюфели», «Красный мак», «Стратосфера», «Русь Есенинская», «Сувенир из Рязани» и др.

Завод ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» (г. Касимов), до недавнего времени предприятие называлось «Инфорум-Пром» – крупнейший в России производитель индустриального шоколада, шоколадных и кондитерских глазурей, масс, которые используют как сырьё и полуфабрикаты предприятия кондитерской, молочной, хлебопекарной промышленности. В 2017 году фабрика удостоена премии Правительства России в области качества.

Кондитерская фабрика «Верность качеству» (г. Касимов) – крупный российский производитель премиального шоколада и конфет, сувенирного шоколада, продукции под частными марками. Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим производить широкий ассортимент продукции по оригинальным рецептурам собственной разработки: шоколадные наборы, подарочные корзины, букеты из конфет, шоколадные фигурки, шоколадные звездочки, шоколадные елочки в подарочных упаковках. Можно сделать заказ в эксклюзивной упаковке с логотипом заказчика.

Активно развивается новое предприятие – ООО «Кондитерская фабрика КОНФЕСТА» (г. Касимов, торговая марка – KasimovKond), которое занимается производством какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Ассортимент шоколадных кондитерских изделий превысил 20 наименований: глазированные конфеты с начинкой типа пралине, глазированные конфеты с нежной кремовой начинкой на основе хрустящего воздушного рисового шарика, конфеты вафельная трубочка с кремовой, молочно-ореховой и сливочной начинкой «Фрея», линейка шоколада с разными вкусами (особой популярностью пользуется шоколад с тёртыми или дроблёными орехами), шоколадный батончик с начинкой в ассортименте.

ООО «Юнион» основано в 1997 году и имеет два подразделения: Мастерскую шоколада ручной работы, ТМ «Шоко Руа» и Рязанскую сахарную Мануфактуру, ТМ «СахароварЪ» — производство леденцовых изделий под торговой маркой «Рязанский леденец». Шоколад ручной работы изготавливается из бельгийского какао, в линейке представлена большая коллекция подарочных наборов шоколада «Рязань – Душа России», «Край Есенинский». «Рязанский леденец» имеет зарегистрированное право географического наименования места происхождения товара и является натуральным кондитерским изделием исключительно ручной работы, которое традиционно производится в Рязанской области по старинной рецептуре с использованием отборного экологически чистого сырья меда и сахара. Компания «Юнион» успешно развивает экскурсионное направление: экскурсии с дегустациями, интерактивными шоу, «Путешествиями в мир шоколада», мастер-классами по изготовлению шоколадных изделий, сахароварению, росписью царского леденца.

Как известно, в шоколаде содержатся вещества, стимулирующие нервную систему и поднимающие настроение. Поэтому смело можете отметить сегодняшний праздник чаем с ароматной шоколадной плиткой!