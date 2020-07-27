Центр Рязани встал в пробках

Как уже сообщало РИА «7 новостей», на Первомайском проспекте в Рязани начат масштабный ремонт теплотрассы. Из-за этого в центре города существенно ограничено движение.

Ремонтные работы спровоцировали пробки в центре Рязани. По данным сервиса ЯндексПробки, на 09.15 понедельника, 27 июля, пробка образовалась от ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе до перекрёстка с улицей Дзержинского.

На самой улице Дзержинского движение в сторону Первомайского проспекта затруднено от пересечения с улицей Татарской.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута!