Центр Рязани встал в пробках

Как уже сообщало РИА «7 новостей», на Первомайском проспекте в Рязани начат масштабный ремонт теплотрассы. Из-за этого в центре города существенно ограничено движение.
Ремонтные работы спровоцировали пробки в центре Рязани. По данным сервиса ЯндексПробки, на 09.15 понедельника, 27 июля, пробка образовалась от ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе до перекрёстка с улицей Дзержинского.
На самой улице Дзержинского движение в сторону Первомайского проспекта затруднено от пересечения с улицей Татарской.
Учитывайте эту информацию при планировании маршрута!
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