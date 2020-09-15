Чугунную ограду моста у цирка в Рязани частично сохранят

Чугунную ограду Астраханского моста у цирка в Рязани собираются частично сохранить. Об этом на комитете по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы рассказали представители городской администрации.

По информации «Вечерней Рязани», вопрос был поднят депутатами гордумы, к которым обратились жители города.

Ранее планировалось полностью заменить ограду, но на её защиту встали активисты, заявившие, что новая ограда будет безликой.

По словам представителя мэрии, в понедельник на мосту побывала реставрационная бригада. Специалисты должны решить, какие части ограды можно восстановить. Отреставрированные детали установят на отремонтированном мосту.