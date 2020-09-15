Вторник, 15 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Чугунную ограду моста у цирка в Рязани частично сохранят

7info

Чугунную ограду Астраханского моста у цирка в Рязани собираются частично сохранить. Об этом на комитете по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы рассказали представители городской администрации.

По информации «Вечерней Рязани», вопрос был поднят депутатами гордумы, к которым обратились жители города. 

Ранее планировалось полностью заменить ограду, но на её защиту встали активисты, заявившие, что новая ограда будет безликой. 

По словам представителя мэрии, в понедельник на мосту побывала реставрационная бригада. Специалисты должны решить, какие части ограды можно восстановить. Отреставрированные детали установят на отремонтированном мосту. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию

Новости Рязани
В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию по восстановлению лучевой артерии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.  Подобная операция...
Узнать больше

Школьники провели исследования природы Рязанской области

Новости Рязани
При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» провели экспедицию к реке Проня села Засечье Рязанской области. В...
Узнать больше

В Рязани повысят зарплату муниципальным служащим

Новости Рязани
С 1 октября в Рязани должны повысить зарплату муниципальным служащим. Решение одобрили члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В среду в Рязани будет тепло и сухо

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Метеопрогноз опубликован на сайте регионального управления МЧС России.
Узнать больше

Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

Новости Рязани
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
Узнать больше

Рязанцев приглашают к участию в юбилейном «Есенинском диктанте»

Новости Рязани
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант». - «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+