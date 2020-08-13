Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ликвидирует

В Рязанской области принято решение ликвидировать Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов. Его текст можно найти на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Ликвидационные мероприятия поручено провести министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области. Воспитанников центра переведут в другие социальные учреждения.

Контролировать выполнение распоряжения будет зампред правительства Рязанской области Роман Петряев.