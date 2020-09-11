Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 12 сентября
10.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол
12.00 и 16.00 – «Доктор Айболит» в театре кукол
12.00 – в Музее истории молодёжного движения состоится чайная церемония с русским самоваром. Вас ждёт беседа «Самовар кипит — уходить не велит!». Ведущая и лектор кандидат филологических наук, преподаватель РГУ, доцент кафедры литературы факультета русской филологии и национальной культуры Грачёва Ирина Владимировна. Входной билет: 100 рублей.
12.00 – в Лесопарке открытие нового маршрута, в рамках которого пройдет бесплатная пешая экскурсионная программа, где вы узнаете неизвестные истории рязанского Лесопарка
12.30 – в Лесопарке танцевальная зарядка от тренеров фитнес-центра «КИСЛОРОД»
12.00 – XX Межрегиональный фестиваль современного художественного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» в музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове
12.00 – Праздник «В ритмах Ерлинского вальса» в Музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова
13.00 — стартует плоггинг-забег, в котором каждый сможет принять участие и получить подарки от партнеров
16.00 – в Лесопарке состоится встреча со старшим преподавателем кафедры медицины, катастроф и скорой медицинской помощи РязГМУ Алексеем Юрьевичем Ефратовым.
14.30 – в Рязанском музее путешественников прочитают лекцию об Антарктиде. Стоимость взрослого билета 50 рублей, для школьников, студентов средних специальных, высших учебных заведений, пенсионеров – 30 руб.
17.00 – камерный ансамбль «Солисты Рязани» выступит с проектом «Музыка для счастья» в ЦПКиО
18.00 – драма «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»
18.00 – комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы
18.00 – премьера мюзикла «Алые паруса» в музыкальном театре
Воскресенье, 13 сентября
10.00 и 16.00 – «Как Иван-дурак царевичем стал» в театре кукол
12.00 – «Волк и семеро козлят» в театре кукол
13.00 – в Старом парке пройдет финал всероссийского поэтического конкурса «Владеющий словом». Вход свободный.
17.00 – камерный ансамбль «Солисты Рязани» выступит с проектом «Музыка для счастья» в парке имени Гагарина
18.00 – драма «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»
18.00 – комедия «Мы не одни, дорогая» в театре драмы
18.00 – премьера мюзикла «Алые паруса» в музыкальном театре