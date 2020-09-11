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Что посмотреть в Рязани в выходные

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Суббота, 12 сентября

10.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол

12.00 и 16.00 – «Доктор Айболит» в театре кукол

12.00 – в Музее истории молодёжного движения состоится чайная церемония с русским самоваром. Вас ждёт беседа «Самовар кипит — уходить не велит!». Ведущая и лектор кандидат филологических наук, преподаватель РГУ, доцент кафедры литературы факультета русской филологии и национальной культуры Грачёва Ирина Владимировна. Входной билет: 100 рублей.

12.00 – в Лесопарке открытие нового маршрута, в рамках которого пройдет бесплатная пешая экскурсионная программа, где вы узнаете неизвестные истории рязанского Лесопарка

12.30 – в Лесопарке танцевальная зарядка от тренеров фитнес-центра «КИСЛОРОД»

12.00 – XX Межрегиональный фестиваль современного художественного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» в музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове

12.00 – Праздник «В ритмах Ерлинского вальса» в Музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова

13.00 — стартует плоггинг-забег, в котором каждый сможет принять участие и получить подарки от партнеров

16.00 – в Лесопарке состоится встреча со старшим преподавателем кафедры медицины, катастроф и скорой медицинской помощи РязГМУ Алексеем Юрьевичем Ефратовым.

14.30 – в Рязанском музее путешественников прочитают лекцию об Антарктиде. Стоимость взрослого билета 50 рублей, для школьников, студентов средних специальных, высших учебных заведений, пенсионеров – 30 руб.

17.00 – камерный ансамбль «Солисты Рязани» выступит с проектом «Музыка для счастья» в ЦПКиО

18.00 – драма «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»

18.00 – комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы

18.00 – премьера мюзикла «Алые паруса» в музыкальном театре

Воскресенье, 13 сентября

10.00 и 16.00 – «Как Иван-дурак царевичем стал» в театре кукол

12.00 – «Волк и семеро козлят» в театре кукол

13.00 – в Старом парке пройдет финал всероссийского поэтического конкурса «Владеющий словом». Вход свободный.

17.00 – камерный ансамбль «Солисты Рязани» выступит с проектом «Музыка для счастья» в парке имени Гагарина

18.00 – драма «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»

18.00 – комедия «Мы не одни, дорогая» в театре драмы

18.00 – премьера мюзикла «Алые паруса» в музыкальном театре

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