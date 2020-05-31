Что ожидает рязанцев 1 июня?

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Многие люди привыкли начинать что-то важное, иногда даже и «новую жизнь», с каких-то определённых дат. Например, с понедельника, либо с начала месяца или с нового года. В связи с этим, 1 июня в Рязани день особенный. Это не только начало лета, но и день, когда в Рязанской области начнётся первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Для многих – начало возвращения к нормальной жизни.

Давайте разберёмся, что ждёт нас с вами в этот день.

Начнём с того, что в регионе наконец-то начнут работу магазины, торгующие непродовольственными товарами. Правда, магазину необходим отдельный вход и торговый зал не менее 400 квадратных метров площади. Но согласитесь, это не так уж и критично! Начнут торговать одеждой, обувью и прочими товарами на рынках и в нестационарных торговых объектах.

Вновь заработает сфера услуг: ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, компьютеров. В парикмахерских можно будет не только подстричься, но и сделать маникюр, педикюр, нарастить ногти, провести процедуры по уходу за кожей рук и стоп. Заработают туристические агентства, начнут работать бани.

В поликлиниках начнётся плановый приём пациентов по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне. Можно будет спокойно заниматься спортом на улице и на открытых спортивных сооружениях. Индивидуально, либо вдвоём. Большими группами пока нельзя.

Все остальные ограничения сохранятся. В том числе и не откроются детские сады, о чём просили многие рязанцы.

Отметить это событие со спиртным не получится. Конечно, если не запастись заранее. Дело в том, что 1 июня – День защиты детей. По закону, в этот день в Рязани и области запрещено продавать алкоголь в магазинах.

Не порадует нас и погода. МЧС даже выпустило специальное метеопредупреждение об этом. Рязанцев ждут дожди, грозы и ветер. Да и на улице будет не по-летнему прохладно.

Вступят в силу с первого дня лета и некоторые российские законы. Об этом РИА «7 новостей» уже рассказывало подробно.