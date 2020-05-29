С 1 июня Рязанская область начнёт 1-й этап снятия ограничительных мер

В пятницу, 29 мая, Роспотребнадзор согласовал Рязанской области снятие ограничений, соответствующих первому этапу. Об этом во время заключительного совещания с главами районов сообщил губернатор Николай Любимов.
Любимов рассказал, что разрешение от федерального ведомства было получено после анализа ситуации в регионе.
– Основные показатели соответствуют критериям, утверждённым методическими рекомендациями, – приводит слова губернатора сайт правительства Рязанской области.
Решение о начале снятия ограничений одобрило и правительство России.
С 1 июня в Рязани и области можно будет торговать непродовольственными товарами в магазинах площадью до 400 кв. метров, на рынках. Кроме того, возобновится работа ряда организаций сферы услуг. Можно будет заниматься спортом на воздухе. Естественно, при соблюдении необходимых санитарных мер.
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