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Какие законы вступают в силу в июне

Сайт Госдумы РФ подготовил обзор законов, которые вступят в силу в июне.

Растет минимальный размер пособия по уходу за ребенком

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится до 6 752 рублей.

Пособие не ниже этой суммы касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

С соцвыплат не смогут взыскать долги

С 1 июня в список доходов, с которых не смогут взыскать долг, добавляются:

матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС;

единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС;

единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред.

Получить пособие по безработице без лишних бумаг

С 1 июня если гражданин подает заявление о постановке на учет в качестве безработного онлайн, центры занятости будут сами запрашивать сведения:

о его детях — в ЕГР ЗАГС;

о прописке и о действительности паспорта — в МВД России.

Безопасность детского отдыха

С 1 июня компании, не включенные в соответствующий реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Отмена банковского роуминга

С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Упрощение признания носителями русского языка

С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания их его носителями. Признание носителем языка необходимо для подачи заявления о выдаче ВНЖ или о приеме в гражданство РФ.

Защита отечественных виноградарей и виноделов 

26 июня вступает в силу закон, согласно которому российским смогут называть только то вино, которое производится из винограда, выращенного на территории нашей страны. 

Новый закон устанавливает особые требования к сырью и материалам, предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.

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