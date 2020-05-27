Число заражённых COVID-19 в одном из районов Рязани приблизилось к 600

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом жителей города. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
Напомним, в Рязанской области на 13 часов среды, 27 мая, зарегистрированы 3283 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 1713 заболевших.
В Московском районе Рязани зарегистрировано 598 случаев коронавируса. Этот район продолжает оставаться лидером по числу заболевших. Следом идут Октябрьский (437), Железнодорожный (394) и Советский (284) районы.
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