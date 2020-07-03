Бывшего руководителя рязанского предприятия подозревают в хищении 400 миллионов рублей

-

В Рязани бывшему генеральному директору предприятия предъявлено обвинение в присвоении государственного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Основанием для этого послужили материалы, собранные сотрудниками ФСБ и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

По версии следствия преступление было совершено в период с 2012 по 2015 годы. Гендиректор предприятия, создав устойчивую организованную группу, в которую входили его сын и знакомые, похитил с помощью фирм-посредников пружинные протекторы для нефтедобывающей отрасли, которые производил завод. Ущерб государственному предприятию оценен следователями более чем в 400 миллионов рублей.

Отметим, что пружинные протекторы, предназначенные для крепления кабеля питания погружного электрического насоса к колонне труб на нефтедобывающих скважинах и защите кабеля от механических повреждений при спускоподъемных операциях, в Рязани производит завод «Красное знамя». Об этом сообщается на сайте предприятия. В указанное в пресс-релизе время им руководил Александр Мороз.

В пресс-релизе Следственного комитета отмечается, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Приняты меры для возмещения ущерба. В том числе, был наложен арест на имущество обвиняемых.