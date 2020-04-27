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Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн

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Ансамбль духовенства Рязанской епархии к главным православным праздникам готовит концерты. Не будет нарушена традиция и в этом году, несмотря на режим самоизоляции.

Коллектив порадует рязанцев своим исполнением. Но сделает это в режиме онлайн. Концерты запланированы на 1, 4 и 6 мая, сообщает сайт Рязанской епархии. Первое выступление посвятят Пасхе. На втором концерте будут исполнены разные произведения. Третий концерт приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посмотреть концерты можно будет в группе Рязанской епархии ВКонтакте. Позже ссылки на трансляции появятся на сайте епархии.

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