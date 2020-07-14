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Новости РязаниПроисшествия

Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП

7info

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с корреспондентом РБК назвал хайпом видео, на котором его подзащитный предлагает деньги сотрудникам полиции после ДТП. 

По словам юриста, во время артист вообще не соображал. 

– Что можно с него просить? – заявил Пашаев.

Напомним, видео разместила в интернете журналист телеканала «Россия» Ольга Скабеева. Ефремов говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Авария с участие Ефремова произошла в Москве 8 июня. Пьяный артист на своём автомобиле врезался в «Ладу», которой управлял рязанец Сергей Захаров. От полученных травм Захаров умер через некоторое время.

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