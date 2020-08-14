Администрация рассказала о числе заражённых COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила свежую информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15 часов четверга, 13 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 684 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 429 заражённых.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский, где коронавирус выявлен у 1125 жителей. В Октябрьском районе города заболели 962 человека, в Железнодорожном – 831. Меньше всего заболевших в Советском районе, где зарегистрировано 511 случаев заражения.