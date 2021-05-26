Рязань хотят сделать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом

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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязгордумы депутаты обсудили Стратегию социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Ранее документ обсуждался на публичных слушаниях, на рассмотрение депутатов представлен доработанный проект. Как было отмечено, разработанный документ дает вектор развития города на долгосрочную перспективу и определяет цели и задачи муниципалитета на ближайшие 10 лет.

Стратегия должна отразить реальную жизнь рязанцев и соответствовать общественным целям и потребностям жителей. Общая цель всего проекта – Рязань должна стать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом. Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.

После рассмотрения основных параметров Стратегии депутатам было предложено внести свои варианты поправок по 28 мая, до 4 июня администрация должна дать ответы, после чего документ будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.