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Рязань готовится к отопительному сезону

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Рязань готовится к отопительному сезону
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Во вторник, 27 июля, депутат Рязанской городской Думы Роман Худяков совместно с и. о. заместителя главы администрации Рязани Борисом Ясинским и руководством РМПТС проконтролировал ремонт теплотрассы на улице Татарской. Здесь ведется замена двух участков общей протяженностью почти два километра. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Ремонт начался 1 июля. Завершение запланировано на конец августа, но подрядчик обещает закончить раньше. Ремонт идёт в круглосуточном режиме. Утром 27 июля замена труб была завершена, начались пуско-наладочные работы. Параллельно на трубы устанавливается теплоизоляция.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в 2021 году РМПТС запланировано провести капитальный ремонт теплосетей на 9 участках общей протяженностью около 6 км.

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