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Вторник, 20 апреля, 2021
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В рязанской Горроще временно изменилась схема движения транспорта

Елена Лобанова
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В рязанской Горроще из-за ремонта коммуникаций временно закроют движение на перекрёстке улиц Островского – Полетаева. На время работ изменят пути следования общественного транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.

До 17.00 20 апреля троллейбусы No3, No9 после Радиоуниверситета поедут по улице Братиславской, Безымянному переулку, улице Полетаева. После по своему маршрутку.

Коммерческие автобусы №№49, 65, направляясь в сторону микрорайона Братиславский, после ТРК «Полетаевский» поедут по улицам Гагарина, Братиславской. Затем – по своему маршруту.

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