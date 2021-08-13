Ряд предприятий в Рязанской области проверят после жалоб о загрязнении

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В Рязанской области проверят ряд предприятий после жалоб жителей о загрязнении воздуха. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Ведомости«.

Она отметила, что рязанцы часто жалуются на неприятный запах в городе. Из-за этого Росприроднадзор даже направил передвижные лаборатории в область.

Выяснилось, что в некоторых местах показатели по фенолу превышают норму на 1,9 — 3,2 доли, сероводороду — на 1,6 — 3,3 доли. В единичных случаях оксид углерода был выше ПДК на 1,28 — 2,76, пропанолу — на 1,27.

В связи с этим в Рязани планируют проверить четыре предприятия. Однако разрешение на это должны дат в правительстве и прокуратуре.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на неприятный запах в городе. Последняя претензия поступила рано утром 13 августа.