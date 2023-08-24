Четверг, 24 августа, 2023
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«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург

7info7

23 августа в Рязани в ресторане «Арт Контраст» состоялся финальный этап конкурса от «Русского радио», главным призом которого стала путёвка на двоих в Санкт-Петербург от туристического агентства Горячие Туры. В уютном и атмосферном зале ресторана организаторы провели четырёхэтапную интеллектуально-развлекательную схватку за главный приз, участниками викторины стали слушатели радиостанции, которые до этого правильно ответили на вопросы в эфире.
В первом туре перед участниками стояла задача угадать название групп и исполнителей из Санкт-Петербурга, а также их песен. Музыкальное состязание погрузило гостей в атмосферу Петербурга.

— От сегодняшнего вечера я жду праздника, думаю, что могу стать счастливчиком, который выиграет приз, — поделился один из участников.

«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург
«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург

Во втором этапе участникам предложили ответить на вопросы о северной столице, в третьем — спеть припевы культовых песен музыкантов из Санкт-Петербурга. По итогу трёх туров в финал вышли две конкурсантки – Татьяна и Юлия.

С каждым новым этапом соперничество обострялось, однако по весёлым улыбкам участников можно было безошибочно определить, что конкурс им приносит прежде всего удовольствие. Поддерживать атмосферу дружбы и радости помогали музыкальные номера от ведущего Юрия Баранова.

Задание финального этапа удивило и играющих, и вышедших из конкурса, и группы поддержки, которые расположились за столами рядом. Требовалось на время угадать знаменитых личностей из Санкт-Петербурга по их детским фотографиям. Как итог — победительницей стала Татьяна, которая уже 24 числа отправится в Санкт-Петербург со своей парой.

Ни один из конкурсантов не ушёл с пустыми руками. Им вручили призы от партнёров мероприятия — стоматологии «Дентастиль», компьютерной академии «Топ», гипермаркета Стройка и академии «Эстрада Тинс». Не стоит забывать и о дружелюбном и уютном ресторане «Арт Контраст», который не только предоставил площадку для проведения конкурса, но и порадовал участников и гостей вкуснейшими закусками и напитками.

—Мне всё очень понравилось, очень здорово и главное неожиданно. Я такое удовольствие от участия получила, что до сих пор не могу поверить, что еду в Питер. Мне очень нравится песни слушать, очень люблю петь, наверное, мой музыкальный настрой и помог мне, — делится победительница своими впечатлениями.

Организаторы и спонсоры поблагодарили всех за участие и плодотворную игру. А уже совсем скоро «Русское радио Рязань» планирует провести новый конкурс. Следите за эфирами!

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