Российские ночные удары по военным объектам на Украине отличались разнообразием — как в использовании средств поражения, так и в выборе целей. Атаке подверглись Николаевская, Киевская, Ровенская, Львовская и Одесская области, а также Сумская и Днепропетровская области. Как обычно, удары наносились избирательно, сообщает aif.ru.

Николаев и его окрестности

Под Николаевом удары пришлись по множеству целей. Ранее пророссийские подпольщики подорвали железную дорогу между Николаевом и Херсоном, что привело к остановке движения, включая военные эшелоны. В результате составы с вооружениями скопились в Николаеве и его окрестностях, став целью ночных атак. Вероятно, в этих ударах снова не обошлось без помощи партизан.

Над Николаевской областью было зафиксировано 7 беспилотников «Герань», которые точно попали по целям. Этот регион известен как один из крупных производителей беспилотников, которыми занимаются под контролем американских специалистов. Хотя завод «Экватор», производивший дроны, был уничтожен российскими ударами в феврале, вероятно, производство восстановили, и беспилотники продолжали поступать в ВСУ, в том числе в Херсон. Теперь поставки дронов из Николаева заметно уменьшатся.

Также в Николаевской области были поражены другие важные цели, например, в Старой Богдановке, где находились установки HIMARS и склады с ракетами. В Степовом, рядом с военным полигоном Широкий Лан, был цех по производству беспилотников, а сам полигон использовался для временного размещения украинских военных и, возможно, иностранных наёмников. Таким образом, Николаевская область предоставляла множество целей для российских ударов.

Удар по порту на Днестре

В Одесской области был атакован порт города Белгород-Днестровский. По данным координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, «неопознанное чудо» нанесло удар по портовой зоне, взрыв ощущался даже в центре города.

По мощи взрыва можно предположить, что удар был нанесён крупной ракетой, возможно, гиперзвуковым «Кинжалом» или ракетой «Искандер». Это место было выбрано не случайно: через Белгород-Днестровский идёт поток западного вооружения из соседней Румынии. В порту расположены девять причалов и крупные складские помещения, где могла быть скоплена крупная партия оружия, доставленная сухогрузами.

Увеличение числа «Гераней»

Украинские Telegram-каналы сообщают о значительном увеличении числа беспилотников «Герань» в небе. Зафиксировано два дрона над Львовской областью, один — над Днепропетровской, семь — над Николаевской, восемь — над Черкасской и Черниговской, один — над Сумской.

На этих территориях удары были нанесены по военным объектам ВСУ, предприятиям оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса. Также сообщается о взрывах в Киеве, но пока не уточняется, какие именно объекты были поражены.

Кроме того, удары пришлись по Павлограду в Днепропетровской области, где расположен ключевой военный узел снабжения ВСУ, связанный с направлениями на Покровск, Курахово и Краматорско-Сватовскую агломерацию. Железнодорожная линия, проходящая через Павлоград, ранее уже становилась целью российских ударов.