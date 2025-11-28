Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Новости России

В Московской областной детской клинике хирурги избавили малыша от лишнего пальца

Алексей Самохин
Фото: mz.mosreg.ru

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) в плановом порядке поступил трехлетний мальчик с врожденной аномалией развития кисти. У ребенка был добавочный палец, который мешал в быту и уже сейчас мог стать источником переживаний и неуверенности в себе. После проведения всех необходимых обследований врачи приняли решение об оперативном лечении, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Специалисты МОДКТОБ выполнили реконструктивную операцию и удалили добавочный палец. Как отметил заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед больницы Виталий Куваев, для детей крайне важно иметь возможность полноценно развиваться и заниматься привычными активностями. Хирургическое вмешательство позволило сформировать анатомически правильное строение сустава первого пальца кисти и одновременно предупредить развитие психологических комплексов у ребенка в дальнейшем.

Операция прошла успешно. Сейчас мальчик уже выписан из стационара и продолжает амбулаторное лечение по месту жительства. После полного восстановления ему предстоит повторная операция по удалению металлоконструкции. 

Врачи отмечают, что в дальнейшем функция кисти полностью восстановится.

