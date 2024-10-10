Четверг, 10 октября, 2024

Руководитель рязанского предприятия не выплатил пособия работникам при увольнении на общую сумму более 1 млн рублей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/su_skr62

В Рязанской области возбудили уголовное дело против генерального директора одного из рязанский сельхозпредприятий, который не выплатил своим сотрудникам пособия при увольнении на общую сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры и регионального СУ СКР.

О нарушениях трудового законодательства стало известно 9 октября 2024 года от самих сотрудников предприятия. Они рассказали о них во время личного приема, который проводил руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

Установлено, что директор предприятия уволил работников в связи с сокращением численности организации. Отмечается, что директор предприятия располагал финансами, чтобы рассчитаться с сотрудниками. Однако он этого не сделал. Теперь бывшие работники требует не только взыскания с организации выходного пособия, но и проценты за нарушение сроков выплаты и морального вреда.

В отношении генерального директора предприятия возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата пособий). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по выплатам.

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