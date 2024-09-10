Руководитель пресс-службы МВД Карелии Александра Воронченко скончалась в 39 лет

9 сентября скончалась начальник Отдела информации и общественных связей МВД Карелии Александра Воронченко. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Коллеги называют Александру яркой личностью, неповторимой, настоящей, сильной и смелой, отмечая, что она «сделала себя сама».

Причина смерти не называется. По данным местных СМИ, сотруднице полиции было всего 39 лет, последние две недели она находилась на больничном.

Прощание с подполковником полиции Воронченко пройдёт 12 сентября с 11 часов в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске.