Вторник, 10 сентября, 2024

Руководитель пресс-службы МВД Карелии Александра Воронченко скончалась в 39 лет

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/kareliamvd

9 сентября скончалась начальник Отдела информации и общественных связей МВД Карелии Александра Воронченко. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Коллеги называют Александру яркой личностью, неповторимой, настоящей, сильной и смелой, отмечая, что она «сделала себя сама».

Причина смерти не называется. По данным местных СМИ, сотруднице полиции было всего 39 лет, последние две недели она находилась на больничном.

Прощание с подполковником полиции Воронченко пройдёт 12 сентября с 11 часов в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске.

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