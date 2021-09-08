Руководить Росприроднадзором в Рязани назначили Валерия Симкина

Исполняющим обязанности руководителя рязанского Росприроднадзора назначили Валерия Симкина. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает «Новая газета Рязань».

Симкин сменил на посту заместителя руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области ушедшего в отставку Виктора Барабаша.

Симкину 54 года, он родился в Соколовке. Окончил Саратовский юридический институт, работал в прокуратуре Рязанской области. Руководил прокуратурой Рыбновского района, был старшим помощником прокурора области.

Затем перешёл в Следственный комитет, с 2011 по 2014 год руководил ведомством в Новгородской области. Генерал-майор юстиции. Где работал после этого неизвестно.