«Рука помощи» и «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел» получат помещения в Рязани

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы депутаты одобрили изменение способа приватизации ряда объектов муниципального имущества. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Одобрены решения о передачи в аренду помещений общественным организациям «Рука помощи» и «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел».

Кроме того, был рассмотрен вопрос о внесении в Программу приватизации муниципального имущества на 2022 год МУП города Рязани «Центр энергоснабжения» и проект решения об условиях приватизации этого предприятия.

В 2020 году УФАС Рязанской области в адрес администрации города Рязани вынесено предупреждение о ликвидации МУП «Центр энергоснабжения», поскольку при создании предприятия были нарушены требования статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается создание унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением установленных законом случаев.

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Администрация города предлагает провести реорганизацию МУП «Центр энергоснабжения», путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Депутаты рассмотрели отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год. Всего было приватизировано 22 объекта. Доходы от приватизации муниципального имущества в 2021 году составили 51,4 млн. рублей.

Было одобрено решение о внесении дополнений в Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в текущем году. Документ планируется дополнить 10 пунктами.

Также предполагается внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле, утвердив ключевые показатели муниципального земельного контроля, их целевые значения и индикативные показатели.

Вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.