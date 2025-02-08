RT узнал новые детали спасения младенца, выползшего на трассу в Подмосковье

Водитель Бахтиёр Исмоилов предположил в беседе с RT, что заметил и спас годовалого младенца ночью на Рязанском шоссе, потому что у него сын такого же возраста.

Чудесное спасение годовалой девочки в районе деревни Становое в Подмосковье произошло 5 февраля около 04:30. По словам очевидцев, она выползла на дорогу. Мать младенца заявила, что внучку незаметно унесла бабушка, которая может страдать умственным расстройством.

«Я сначала подумал, что это животное какое-то, но потом пригляделся. У меня самого растет сын десяти месяцев. Может быть, потому я и заметил девочку. Она плакала, а когда я взял ее на руки, сразу перестала», — рассказал Исмоилов.

Водитель сразу же закутал девочку в одеяло, растер ей руки и включил печку.

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Мужчина добавил, что поддерживает связь с семьей пострадавшей и интересуется ее состоянием. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело об оставлении несовершеннолетнего в опасности.