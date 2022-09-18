Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: с какими традициями связан праздник?

21 сентября православные христиане отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Как и любое другое церковное торжество, этот день наши предки связывали с различными традициями и запретами.

О Рож­де­стве Бо­го­ро­ди­цы и о её ро­ди­те­лях из­вест­но из апо­кри­фи­че­ско­го Про­то­е­ван­ге­лия Иа­ко­ва (II век). Там рас­ска­за­но, что у бла­го­че­сти­вой се­мей­ной па­ры из Иеру­са­ли­ма, Ио­а­ки­ма и Ан­ны, дол­гое вре­мя не бы­ло де­тей. Они очень стра­да­ли от это­го. И вот од­на­жды, ко­г­да они по­рознь мо­ли­лись о да­ро­ва­нии им ре­бён­ка, обо­им бы­ло ви­де­ние ан­ге­ла, воз­ве­стив­ше­го, что Гос­подь внял их мо­лит­вам и о их потом­стве бу­дут го­во­рить во всем ми­ре. По­сле это­го бла­го­ве­стия Ан­на за­ча­ла. Су­пру­ги да­ли обет по­свя­тить сво­е­го ре­бен­ка Бо­гу и, как бы­ло то­г­да в обы­чае, от­дать его в Иеру­са­лим­ский храм для слу­же­ния и вос­пи­та­ния до со­вер­шен­но­ле­тия. Че­рез де­вять ме­ся­цев Ан­на ро­ди­ла дочь, ко­то­рую на­з­ва­ли Ма­ри­ей.

Традиции и запреты 21 сентября

Существует запрет на уборку и рукоделие на Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что успехом эти дела не увенчаются. Так что по возможности лучше отложить их на другой день.

Женщинам сегодня стоит проявлять особое великодушие. Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся в деньгах и еде. Считается, что представительницы слабого пола, которые помогают на Рождество Богородицы, будут вознаграждены свыше.

На Рождество Богородицы традиционно пекут хлеб. Он символизирует тело Господне. Резать его ножом — большой грех, можно накликать на себя большие неприятности. Хлеб лучше разломать руками. Также нельзя смахивать хлебные крошки, лучше собрать их в ладонь и отдать скоту.

Чтобы избавить себя и свою семью от влияния тёмных сил и сглаза, необходимо выбросить старые вещи.

Сегодняшние сны отражают ваше внутреннее состояние. Если вам снится светлый и добрый сон, значит, в жизни вы идёте по правильному пути. Если вы видите что-то мрачное и тёмное — на жизненном пути может возникнуть большая опасность.

Народные приметы 21 сентября

Чем больше шелухи на луке, тем холоднее будет зима;