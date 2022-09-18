Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: с какими традициями связан праздник?

21 сентября православные христиане отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Как и любое другое церковное торжество, этот день наши предки связывали с различными традициями и запретами.
О Рождестве Богородицы и о её родителях известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там рассказано, что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Анны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого. И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребёнка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и о их потомстве будут говорить во всем мире. После этого благовестия Анна зачала. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.
Традиции и запреты 21 сентября
Существует запрет на уборку и рукоделие на Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что успехом эти дела не увенчаются. Так что по возможности лучше отложить их на другой день.
Женщинам сегодня стоит проявлять особое великодушие. Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся в деньгах и еде. Считается, что представительницы слабого пола, которые помогают на Рождество Богородицы, будут вознаграждены свыше.
На Рождество Богородицы традиционно пекут хлеб. Он символизирует тело Господне. Резать его ножом — большой грех, можно накликать на себя большие неприятности. Хлеб лучше разломать руками. Также нельзя смахивать хлебные крошки, лучше собрать их в ладонь и отдать скоту.
Чтобы избавить себя и свою семью от влияния тёмных сил и сглаза, необходимо выбросить старые вещи.
Сегодняшние сны отражают ваше внутреннее состояние. Если вам снится светлый и добрый сон, значит, в жизни вы идёте по правильному пути. Если вы видите что-то мрачное и тёмное — на жизненном пути может возникнуть большая опасность.
Народные приметы 21 сентября
- Чем больше шелухи на луке, тем холоднее будет зима;
- Бабье лето если выпало на Рождество Богородицы, быть зиме тёплой.