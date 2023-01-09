Рождественский мясоед 2023: приметы, традиции и что нельзя делать 10 января

Народный праздник Рождественский мясоед отмечают 10 января. Такое название имеет несколько вариантов происхождения. Во-первых, оно связано с окончанием Рождественского поста и снятием запрета на употребление мясной пищи. Во-вторых, существует версия, что название «мясоед» связано с традицией забивать в первые числа января скотину. Следовательно, на столах крестьян начинали появляться мясные блюда:

– Мясное – в Мясоед, постному – свой черёд, – поговаривали наши предки.

Есть у 10 января и другие названия – Домочадцев день, День Агафьи и Домны.

Что нельзя и нужно делать 10 января? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 января

С Рождественского мясоеда начиналась пора свадеб. Сватовство, шумные гулянки и различные свадебные обряды сопровождали наших предков вплоть до Масленицы.

Традиционно 10 января семьи собирались за одним большим столом. При этом работу по дому принято откладывать на потом. Считалось, что единение на мясоед поможет сохранить в будущем дружбу и согласие.

Сегодня ни в коем случае нельзя пришивать к одежде пуговицы. Считалось, что это не даст избавиться от старых проблем.

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться с близкими. Нарушенный мир будет очень сложно восстановить.

Не выбрасывайте остатки пищи со стола: лучше отдайте их нуждающимся.

Народные приметы 10 января

Если иней 10 января покрыл деревья, год будет плодородным;

Крупные хлопья снега сулят скорое потепление;

На мясоед кружит метель – к дождливому лету;

Кошка спит весь день – к тёплому февралю.

Именины 10 января отмечают Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.

Сны в ночь на 10 января расскажут о способах осуществления своих планов. Для этого достаточно шепнуть на ночь глядя:

– Святочная ночь, не обмани! Как сбудутся мечты мои — покажи, не утаи.