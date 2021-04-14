Ровно 109 лет назад произошло крушение «Титаника»

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Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана.

31 мая 1911 года «Титаник» ирландца Томаса Эндрюса спустили на воду. Тогда это было самое большое и безопасное судно в мире. У «Титаника» был брат-близнец, которого сделали ранее. Однако при эксплуатации там выявили ряд недостатков, которые устранили в новой версии.

Билеты, каюты и развлечения делились на три класса — от низшего к высшему. Так, люди из третьего класса не имели права посещать места для первого класса и наоборот. На судне были и бедняки, которые плыли в США «за лучшей жизнью» и миллионеры. Всего на борту находились 2 208 человек. А мест в шлюпках, которых насчитывалось 20, хватило бы лишь на 1 178 человек.

Из Саутгемптона рейс вышел в полдень 10 апреля. «Титанику» предстояло пересечь Атлантический океан и прибыть в Нью-Йорк. По пути судно «захватило» пассажиров из французского Шербура и ирландского Квинстауна.

12 апреля «Титаник» начал получать сообщения о скоплении большого количества айсбергов в том месте, где их в это время быть не должно было. Руководство судна это не особо беспокоило, так как информация касалась севернее пути трагического лайнера.

Однако уже 14 апреля «Титаник» получает сообщения о скоплении айсбергов на своем пути следования. Самое важное сообщение поступило в 22:30. Но эту информацию радист не передал вахтенным на мостике, так как был занят отправкой телеграмм.

В двенадцатом часу воскресенья, 14 апреля, большинство пассажиров отправилось спать. Один из выживших помощников после трагедии сказал, что море было невероятным гладким. В настоящее время известно, что если на воде нет ряби, то рядом есть ледяные поля.

Примерно в 23:40 один из впередсмотрящих заметил айсберг примерно в 650 метрах от судна. Тогда он трижды ударил по колоколу, что означает препятствие прямо по курсу. Дальше все произошло буквально за секунды: рулевые начали давать команды, которые в тот же миг исполнялись. Это удалось избежать лобового столкновения с айсбергом. Однако при повороте «Титаник» все же задел подводную часть льдины. Из-за этого судно получило несколько крупных пробоин ниже ватерлинии.

Авторы: MechBrowman, Rogilbert, Liftarn, ChrisiPK

Из-за давления, которое пришлось на корпус лайнера, заклепки, которые скрепляли стальные листы, не выдержали. В момент удара они лопнули, а швы разошлись. Между листами образовались щели, через которые и начала пробиваться вода.

На нижних и верхних этажах лайнера авария ощущалась по-разному. Вверху официанты почувствовали легкое дрожание столовых приборов, а внизу пассажиры ощутили сильный грохот и скрежет.

Вода прибывала с невероятной скоростью: через несколько минут после аварии работники котельной оказались уже по пояс в воде. В 00:15 было решено начинать эвакуацию. Однако из-за плохо подготовленной команды она была организована из рук вон плохо. Сама же эвакуация началась лишь спустя 30 минут!

Первые девять шлюпок, которые спустили на воду, были заполнены не полностью. Оставалось еще более половины свободных мест. Позже один из работников рассказал, что они планировали подсаживать в эти шлюпки женщин и детей с нижних палуб, однако двери для них никто не открыл. К тому же, как только лодка опускалась на воду, пострадавшие пытались скорее отплыть от судна, боясь воронки.

Спустя част после начала эвакуации люди начали понимать, что «Титаник» вот-вот погибнет. До этого многие относились к этому скептически и не верили в происходящее, однако после у некоторых людей началась паника. К 2 часам ночи практически все помещения лайнера опустели. Оставшиеся на борту люди понимали, что скоро погибнут, но продолжали заниматься обычными делами: кто-то раскладывал карты, кто-то спокойно ждал своей участи, кто-то курил сигары.

После 02:00 «Титаник» значительно накренился. Подтопление начало идти еще стремительнее, сопровождаясь звуком выбивающих окон и крушением мебели. Спустя некоторое время крен был настолько сильный, что пассажиры, которые не успели ухватиться за тросы, вентиляторы или надстройки, попросту скатывались вниз в океан.

В 2:15 поднимающаяся вода деформировала вертикальный трубопровод, поддерживающий первую дымовую трубу. Труба обрушилась, мгновенно убив десятки людей, а в образовавшееся отверстие стала заливаться вода, значительно увеличивая скорость затопления. В 2:17 свет начал мерцать и затем погас окончательно. В 2:18 корпус разломился на две части, а уже в 2:20 «Титаник» полностью скрылся под водой.

После крушения сотни людей вспыли на поверхность. Они еще продолжали бороться за свою жизнь, удерживаясь на обломках мебели. Однако температура воды составляла -2 градуса. В этом случае люди умирали за 30 минут от переохлаждения. Часть оставшихся на лайнере погибла из-за сердечного приступа, который вызвало нервное потрясение.

После многие очевидцы признаются, что душераздирающие крики плавающих в воде людей — самое страшное в катастрофе. Многие не хотели об этом вспоминать во время допроса, а второй помощник капитана рассказал спустя 23 года, что старался никогда не вспоминать тот ужас.

Из плавающих в воде около 30 человек смогли забраться на перевернутую шлюпку. К ним продолжали подплывать люди и просить о помощи, но их отталкивали веслами, потому что понимали риск затопления. Около 20 человек добрались до частично затопленной складкой шлюпки, но сидели по колено в воде. Из-за этого выжить удалось лишь нескольким людям.

Другие шлюпки не спешили на помощь пассажирам. Один из рулевых уверял, что там одни мертвецы. Несколько лодок все же вернулись к месту трагедии и спасли нескольких людей.

В 04:10 к кораблю «Карпатия», который спал пассажиров «Титаника», подошла первая шлюпка. На нее поднялись 712 человек, которые смогли выжить. Один человек погиб на борту нового судна, а еще несколько после прибытия в Нью-Йорк. 1 514 граждан скончались.