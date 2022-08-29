«Ростелеком» выступил техническим партнером V Международного Форума древних городов в Рязани

«Ростелеком» поддержал V Международный Форум древних городов в Рязани. Провайдер предоставил высокоскоростной доступ в интернет, обеспечив возможность проведения онлайн-трансляций событий, происходящих на главной площадке фестиваля — на Лыбедском бульваре. Следить за ними все желающие могли на официальном сайте Форума, в социальных сетях и на портале «Культура.РФ».

В рамках деловой программы мероприятия состоялись заседание Ассоциации древних городов и конференция, посвященная 870-летию города Касимова. В культурную программу вошли фестивали национальных искусств, лоскутной моды, выставки и интерактивные мастер-классы.

Марина Кауркина, исполняющая обязанности министра культуры Рязанской области:

«В этом году наш Форум проходил уже в пятый раз. Подготовка к первому небольшому юбилею была особенно тщательной. На мероприятие съехались представители более 200 древних городов мира из 22 стран ближнего и дальнего зарубежья. «Ростелеком» предоставил нам всю необходимую техническую поддержку, в том числе и высокоскоростной доступ в Интернет».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Рязанской и Тульской областях:

«Наша компания традиционно выступает техническим партнером масштабных событий Рязанского региона. Мы не только имеем большой опыт организации инфраструктуры на площадках любого размера, но и внедряем новые сервисы для развития культуры и путешествий внутри страны. В частности, на протяжении последних двух лет “Ростелеком” активно продвигает свой уникальный проект “УМестный туризм”, направленный на популяризацию достопримечательностей регионов Центрального федерального округа и применение цифровых технологий в туризме».

Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет комфортно пользоваться любыми ресурсоемкими сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об услугах можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 3000, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.