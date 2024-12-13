«Ростелеком» присоединился к проекту Единая цифровая карта жителя Рязанской области

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) бесплатно пользоваться домашним интернетом и услугами интерактивного телевидения в течение первых 30 дней с момента подключения. Пакетное предложение доступно для новых абонентов при наличии технической возможности.

Процесс получения 100% скидки максимально прост: достаточно иметь Единую цифровую карту жителя Рязанской области и оформить заявку на сайте «Ростелекома», в специально созданном разделе. В пакетное предложение входят: интернет со скоростью 100 Мбит/с и интерактивное телевидение с набором более 210 каналов и 27 000 фильмов и сериалов.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы стали первым оператором связи, присоединившимся к ЕЦК. Предложение в виде 100% скидки от компании разработано специально для держателей карты. Наша цель — помочь жителям региона прочувствовать максимальный комфорт и весомость бонусов, предоставляемых проектом. И вместе с тем дать им возможность оценить высокое качество услуг “Ростелекома”, “распробовать на вкус” стабильный высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение».

Елена Захарова, генеральный директор ООО «Ресурсы партнеров Рязань»:

«Присоединение “Ростелекома” к нашему проекту — важный шаг, который наверняка поспособствует росту числа держателей карты. Сегодня много делается для повышения доступности интернет-технологий. На последнем правительственном часе в ГосДуме, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2030 году 97% домохозяйств должны иметь возможность доступа к скоростному интернету. Мы очень рады, что вместе с ведущим провайдером нашей страны тоже внесем определенный вклад в эту работу».

Единая цифровая карта жителя Рязанской области — это современный инструмент, который объединяет в себе широкий спектр возможностей: от доступа к льготам, скидкам и бонусным программам до использования в качестве банковской карты.

Акция от «Ростелекома» для держателей Единой цифровой карты жителя Рязанской области проводится до 31.03.2025 года. Узнать подробнее об услугах провайдера можно на сайте.

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