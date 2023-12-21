Четверг, 21 декабря, 2023
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«Ростелеком» приготовил 4 миллиона подарков

7info
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«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов — участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.

Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности «Бонус». В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить свою удачу на аттракционе «Колесо обозрения».

Клиенты компании смогут выиграть более 4 миллионов подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы «Бонус» — SOKOLOV, «РЖД Бонус», «ЛитРес», OZON, М.Видео, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.

Принять участие в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Бонус парк» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

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