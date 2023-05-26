«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в ЦФО

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 359 работ. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую было подано 126 заявок. От представителей печатной прессы поступило 87 работ. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 61 сюжет, а в «Радио и подкасты» — всего 8. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 30 работ. Еще 35 заявок на конкурс пришли в двух спецноминациях — «Цифровизация региональных госуслуг» и «Киберриски в детской среде», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Для всех авторов, чьи материалы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Вера Кузнецова, директор блока внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса:

«Журналист — это проводник между населением, государством и бизнесом. Для него очень важно уметь говорить просто о сложном, быстро разбираться в новых темах и качественно доносить информацию до аудитории. Без преувеличения могу сказать, что наши участники не просто специалисты в своем деле, а настоящие мастера. Изучение конкурсных работ было крайне увлекательным, а выбор — трудным. Но победители регионального этапа определены. За каждого из них мы будем болеть во втором туре. Желаю удачи».

Победителями регионального этапа конкурса стали:

«Печатные СМИ»

1 место — Ирина Тюрина из Тверской области за работу «Включить будильник голосом: Нейронный мир уже реальность»

2 место — Юлия Пажитных из Липецкой области за работу «В режиме прямой трансляции»

3 место — Лилия Сухарева из Ивановской области за работу «Как ивановские школьники изобретают телепорт»

«Телевидение»

1 место — Ирина Дмитриева из Липецкой области за работу «Нейросеть: что это такое?»

2 место — Роман Баданов из Липецкой области за работу «Клиентоцентричный регион. Липецкая область в тройке лидеров в цифровой трансформации»

3 место — Ольга Смирнова из Костромской области за работу «Диалоговый тренажер, созданный с помощью нейросетей, помогает студентам учить английский язык»

«Радио и подкасты»

1 место — Александр Шраменко из Тульской области за работу «Большой Hi-Tech»

2 место — Екатерина Ушакова-Резвых из Липецкой области за работу «Безопасный интернет»

3 место — Роман Потапов из Рязанской области за работу «Утреннее шоу. Роман с Волковой»

«Интернет-СМИ»

1 место — Елена Ховхун из Белгородской области за работу «В Белгороде завершился второй этап образовательного проекта «Цифровое лето»»

2 место — Валерия Кайдалова из Белгородской области за работу «Человек месяца. Создатель бота для поиска укрытий Андрей Созыкин: «Моя социальная ответственность — помогать, если есть возможность»

3 место — Алексей Горюнов из Калужской области за работу «Калужские дома набираются ума»

«Социальные медиа»

1 место — Михаил Шор из Ивановской области за работу «Как работает служба «112»»

2 место — Маргарита Вишнякова из Тверской области за работу «Прогресс работать и жить помогает»

3 место — Сергей Силкин из Ивановской области за работу «Кремниевая долина в российской глубинке»

Ирина Тюрина, журналист, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Печатная пресса»:

«Мне нравится участвовать в конкурсах: это мотивирует постоянно совершенствовать свои навыки, узнавать что-то новое и расти как профессионал. На «Вместе в цифровое будущее» я подала максимальное количество подходящих работ и очень рада, что в финал вышла именно статья о технологических трендах. “Цифра” уже проникла в нашу повседневную жизнь, поэтому я считаю очень важным объяснять нашим читателям, что происходит в сфере высоких технологий и как с этим жить дальше. С нетерпением жду вердикта федерального жюри и надеюсь на победу!»

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по пяти номинациям и двум спецноминациям будут подведены в Москве.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также ознакомятся с природой Камчатки.

В этом году конкурсу исполняется 12 лет. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.