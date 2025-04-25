«Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров в Центральном федеральном округе

На три дня (с 23 по 25 апреля) Тула превратилась из оружейного центра России в медиастолицу Центрального федерального округа. Здесь собрались журналисты и блогеры ЦФО на подведение региональных итогов XIV конкурса «Вместе в цифровое будущее». ПАО «Ростелеком» пригласил в пресс-тур более 70 представителей профессионального сообщества из 16 регионов страны.

Сначала гости города-героя ознакомились с его культурно-историческим наследием: посетили Тульский кремль, вспомнили имена и подвиги героев, оборонявших Тулу в годы Великой Отечественной войны, прошлись по главной пешеходной улице. Далее участников форума ждал бизнес-семинар, посвященный сервисам платформы «Ростелеком Ключ». Специальный гость мероприятия, директор направления продуктовый офис «Умный дом» Дмитрий Рогозин, подвел итоги внедрения продукта в регионах ЦФО в 2024 году. Он также рассказал об особенностях и конкурентных преимуществах системы, подробно остановился на функционале мобильного приложения. Опытом работы экосистемы поделились специалисты Воронежского, Курского и Тульского филиалов компании. Несмотря на то, что это решение хорошо знакомо представителям медиасообщества, презентация вызвала немало вопросов: отразились ли санкции; способны ли сервисы выдержать хакерские атаки; возможна ли интеграция с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и другие.

И всё же главным вопросом, который волновал всех без исключения, оставался: «Кто победил в конкурсе»? Ответ на него был дан по окончании всех деловых мероприятий пресс-тура.

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Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Технологии движутся вперед, существенно меняя нашу жизнь. И именно журналисты делают цифровую эпоху понятной обычным людям. Ваши работы — это мосты между миром технологий и жизнью каждого из нас. Они помогают осознать роль инноваций, подсказывают сферы их применения. Благодаря вам сложное становится понятным и привычным. Спасибо всем, кто участвует в нашем конкурсе, за энтузиазм, профессионализм, любознательность. Мы вместе делаем цифровое будущее настоящим!»

В этом году на конкурс было допущено 261 работа от 143 представителей медиасферы Центральной России. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую подали 74 заявки. От представителей печатной прессы поступило 44 работы. В номинацию «Телевидение и видеоконтент в СМИ» журналисты прислали 41 сюжет, а в «Радио и подкасты» — 16. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 30 работ. Еще 56 заявок на конкурс пришло в трех спецноминациях — «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома» и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде. Эти работы будет оценивать федеральное жюри.

Ольга Бахтилова, редактор сайта www.afanasy.biz (медиахолдинг «Афанасий-бизнес», город Тверь), член регионального жюри:

«Всё то, что мы видим каждый день вокруг себя, чем постоянно пользуемся и воспринимаем как обычное, еще вчера описывалось в научных и не совсем, но очень интересных книгах. Или даже секретных документах. Как и когда технологии из фантазий успели стать реальностью? Об этом конкурс — о будущем и настоящем. Оценивать работы было непросто. Даже в рамках одной номинации они — очень разные. И это — прекрасно! Я получила большое удовольствие от просмотра и чтения, подтянула знания по экономической географии, поскольку каждый материал через призму IT-решений рассказывал — с любовью, юмором, иногда иронией — о родной земле».

Победителями регионального этапа конкурса стали:

«Печатные СМИ»

1 место — Наталья Тимашова из Калужской области за работу «Искусственный бережет естественное»

2 место — Ирина Тюрина из Тверской области за работу «”Умная” пасека»

3 место — Сергей Малюков из Липецкой области за работу «Как юрист стал айтишником»

«Телевидение и видеоконтент в СМИ»

«Радио и подкасты»

1 место — Анна Семенихина из Курской области за работу «Ближе к делу. Вербовка в Сети»

2 место — Александр Шраменко из Тульской области за работу «Большой Hi-Tech»

3 место — Елена Лебединская из Ивановской области за работу «Развенчиваем мифы радиотревожности»

«Интернет-СМИ»

1 место — Анна Буркун из Белгородской области за работу «”ПривѣтъизъБѣлгорода”. Как дизайнер “оживляет” дореволюционный город

«Социальные медиа»

Александра Савелькина, автор канала «Папа, не горюй» на блог-платформе «Дзен»:

«Кто тут считает, что в одну реку дважды не входят? Входят! Я — пример. В прошлом году взяла первое место в номинации “Социальные медиа” и на региональном, и на федеральном уровнях. Была в числе счастливчиков, посетивших Байконур и увидевших запуск ракеты. Это — незабываемые и непередаваемые эмоции! Но я веду канал не ради конкурсов и побед, а для своих подписчиков. Поэтому, вернувшись из Казахстана, продолжила рассказывать друзьям о том, что волнует меня и, как мне кажется, их. Новый конкурс, новые работы и новое признание. Спасибо “Ростелекому” за то, что снова оценил мой труд, мое творчество!»

Победители регионального этапа получили ценные призы от компании. А все без исключения гости пресс-тура увезли домой не только приятные воспоминания, новые знания и знакомства, но и главный тульский гастрономический бренд — пряник.

Теперь победителей основных номинаций ждет федеральный этап конкурса. Его итоги вместе с результатами трех спецноминаций будут оглашены в Санкт-Петербурге в июле.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе посетят Байкал.