«Ростелеком» обеспечил интернетом 25 офисов страховой компании «Астро-Волга»

«Ростелеком» подключил к интернету 25 офисов страховой компании «Астро-Волга». География подключения охватывает не только Центральный федеральный округ, но и Самарскую, Кемеровскую и Амурскую области. Одними из последних объектов стали офис в городе Сасово Рязанской области и офис в городе Тольятти Самарской области. Для них специалисты провайдера проложили более трех километров оптических линий связи. Новые коммуникации построены по технологии GPON, что позволяет заказчику воспользоваться любыми цифровыми сервисами компании на скорости свыше 200 Мбит\сек.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

С компанией “Астро-Волга” мы сотрудничаем более пяти лет. Во многих офисах заказчика есть не только интернет от “Ростелекома”, но и телевидение, виртуальная АТС. Кроме того, часть представительств страховой компании по всей стране объединены в защищенную корпоративную VPN-сеть. Развернутая инфраструктура позволяет клиенту существенно сокращать расходы на Интернет и гарантирует безопасность хранения и обработки информации.

Ярослав Остудин, директор АО «СК “Астро-Волга”»:

Сохранять лидерские позиции на рынке страхования совсем непросто. Для этого необходимо внимательно следить за репутацией компании, постоянно совершенствовать бизнес-процессы и it-решения. Цифровое сопровождение “Ростелекома” помогает нам своевременно и без сбоев оказывать клиентам услуги, в том числе дистанционные. Предлагаемые компанией условия для нас являются оптимальным с технической и экономической точек зрения.

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