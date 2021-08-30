«Ростелеком» обеспечил интернетом 25 офисов страховой компании «Астро-Волга»

«Ростелеком» подключил к интернету 25 офисов страховой компании «Астро-Волга». География подключения охватывает не только Центральный федеральный округ, но и Самарскую, Кемеровскую и Амурскую области. Одними из последних объектов стали офис в городе Сасово Рязанской области и офис в городе Тольятти Самарской области. Для них специалисты провайдера проложили более трех километров оптических линий связи. Новые коммуникации построены по технологии GPON, что позволяет заказчику воспользоваться любыми цифровыми сервисами компании на скорости свыше 200 Мбит\сек.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Ярослав Остудин, директор АО «СК “Астро-Волга”»:
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