«Ростелеком» и Яндекс представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.
Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов «Ростелекома» для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.
Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян.
Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году — за три года к ней подключились почти 10 тысяч компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.