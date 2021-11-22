«Ростелеком» и центр цифрового образования детей IT-CUBE подвели итоги проекта «IT-семья» в Рязани

«Ростелеком» совместно с центром цифрового образования детей IT-CUBE провели финальное занятие просветительского проекта «IT-семья» в Рязани. На итоговом уроке участники программы (10 пар бабушек и дедушек с внуками) закрепили пройденный материал и сдали экзамен.

Чуть больше месяца семейные команды учились работать с онлайн-сервисами, создавать роботов-помощников. Они освоили визуальную объектно-ориентированную среду программирования Scratch и еще несколько программ, полезных для обоих поколений. Кроме того, участники создали уникальные семейные фотоальбомы на онлайн-платформе «Canva». Они освоили принципы работы сервиса, познакомились с интерфейсом. В процессе создания своего проекта смогли проверить усвоенные на прошлых занятиях знания – фотографии для альбомов загружали напрямую из облачных сервисов.

Все пары успешно сдали экзамен: продемонстрировали уверенное владение смартфонами и планшетами, закрепили теоретические и практические навыки, полученные во время курса. Самыми креативными учениками оказались: Анастасия и Наталья Дмитриевна Чернецовы, Дарья Савинкина и Светлана Валентиновна Астахова, Иван и Валентина Михайловна Попковы.

Вячеслав Доронин, директор ОГАУ ДО «ЦЦО IT-CUBE»:

Для нас реализация проекта “IT-семья” стала новой вехой в работе центра, началом семейных цифровых образовательных марафонов, которые в дальнейшем хотелось бы продолжать. Это успешная коллаборация “Ростелекома” и нашего центра образования для развития цифровой культуры региона на примере отдельных семей.

Ирина Суворова, куратор проекта:

В рамках проекта “IT-семья” нам удалось выполнить не только образовательные задачи, но и объединить людей старшего поколения с их внуками при помощи изучения цифровых сервисов и программ. Это очень полезная инициатива “Ростелекома”, которую важно развивать и в других регионах. Результаты работы и отзывы участников – прямое тому доказательство.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Несмотря на то, что “Ростелеком” – крупнейшая в России цифровая компания, мы понимаем и транслируем важность живого общения, в первую очередь, между представителями разных поколений. Все участники проекта “IT-семья” смогли понять, что технологичные сервисы и услуги – это не преграда, а помощники для контакта с родными и близкими в информационном пространстве. Уверен, мы смогли сплотить два поколения, научить их говорить на одном цифровом языке.

В завершение финального урока участников наградили специальными призами от «Ростелекома». В том числе умными колонками «Капсула» от VK. Это многофункциональное устройство с голосовым помощником «Маруся», которое умеет управлять «Умным домом» от «Ростелекома», включать музыку и кино через Wink, может позвонить другу или вызвать такси, знает сотни сказок, игр и загадок. «Капсула» проста в использовании, четко выполняет команды и отвечает на любые вопросы.













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