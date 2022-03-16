Рост цен на рязанские новостройки замедлился, но не остановился. О ситуации на рынке рязанской недвижимости рассказали в пресс-службе «Северной Компании».
По оценкам представителей строительной отрасли, сейчас рынок недвижимости стабилен, а новостройки дорожают значительно медленнее других товаров, однако подорожание строительных и отделочных материалов вызванное ростом курса доллара неизбежно подтолкнет цены вверх.
Стабилизацию цен на рынке недвижимости связывают с поддержкой Правительством строительной отрасли и работой льготных ипотечных программ.
По словам представителя «Северной Компании», сейчас идет заметный рост спроса на новостройки при сокращающемся предложении, люди стараются выйти на сделку, чтобы зафиксировать действующую, крайне выгодную ставку.