Рост цен на рязанские новостройки замедлился, но не остановился. О ситуации на рынке рязанской недвижимости рассказали в пресс-службе «Северной Компании».

— Резкий рост цен на квартиры в рязанских новостройках в начале марта составил примерно 10% , однако, это лишь первая волна подорожаний и рост цен на недвижимость во всех сегментах рынка продолжится, — заявили в пресс-службе застройщика.

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По оценкам представителей строительной отрасли, сейчас рынок недвижимости стабилен, а новостройки дорожают значительно медленнее других товаров, однако подорожание строительных и отделочных материалов вызванное ростом курса доллара неизбежно подтолкнет цены вверх.

Стабилизацию цен на рынке недвижимости связывают с поддержкой Правительством строительной отрасли и работой льготных ипотечных программ.

— Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 млн кредит — сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека — у нас все сохранилось, — заявил 14 марта вице-премьер Марат Хуснуллин

По словам представителя «Северной Компании», сейчас идет заметный рост спроса на новостройки при сокращающемся предложении, люди стараются выйти на сделку, чтобы зафиксировать действующую, крайне выгодную ставку.