Россиянин умер после пыток коллекторами, а его жене ампутировали ногу

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В нижегородском Бору по вине «черных коллекторов» произошла трагедия, пишет портал NewsNN.

Сообщается, что местная жительница работала в банке. По словам ее родственников, в какой-то момент она начала проворачивать аферы. Женщина просила знакомых оформлять кредитки и говорила, что сможет получить премию. Близкие соглашались помочь, однако вскоре оказалось, что на них висят долги.

Вскоре в квартиру к сотруднице банка нагрянули коллекторы. Они принялись любой ценой выбить многомиллионные долги из семьи. Так, злоумышленники стали пытать жертву и ее мужа.

В итоге они жестоко избили мужчину, а женщину накормили таблетками. Кроме того, коллекторы зажимали ее ногу тиски и поливали кипятком.

Как стало известно, издевательства преступников привели к смерти супруга, а его жена оказалась в реанимации.