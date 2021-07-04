Россиянин до полусмерти избил бывшую жену, увидев ее с другим мужчиной

- Advertisement -

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Кирова, который до полусмерти избил бывшую жену, пишет «Новый вариант».

Инцидент произошел в прошлом году. Однажды мужчина решил зайти в гости в экс-возлюбленной, чтобы узнать, не соскучилась ли она по нему. Злоумышленник застал женщину спящей с другим мужчиной.

Тогда бывший муж пришел в состояние сильного волнения и кинулся избивать женщину. Также он бил жертву об стену.

По предварительным данным, новый друг потерпевшей в страхе убежал, не заступившись за даму сердца. В итоге озверевший мужчина велел бывшей жене следовать к нему домой, где он продолжил бить ее табуретом.

Злоумышленник, который ранее судим, приговорили к трем с половиной годам колонии строго режима.