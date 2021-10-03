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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Россияне больше всех в Европе едят «Доширак» — исследование

Александр Ильин
Россияне больше всех в Европе едят «Доширак» — исследование

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Россия занимает первое место в Европе по числе порций «Доширака» на человека в год. Исследование опубликовано в Telegram-канале «Maps&Data». 

Данные показывают, что россияне, в среднем, употебляют 13,9 порций лапши быстрого приготовления в год. Это самый большой показатель в Европе. На втором месте Польша (8,4), на третьем — Украина (7,4).

Меньше всего «Доширак» любят в Италии: всего полпорции в год. 

Тем не менее, в странах Азии лапша быстрого приготовления намного популярнее. Лидеры — Южная Корея (79,9) и Вьетнам (72.2). На родине блюда, в Японии, употребляют 47.4 порций в год.

  • Россияне больше всех в Европе едят «Доширак» — исследование
    t.me/mapsanddata
  • Россияне больше всех в Европе едят «Доширак» — исследование
    t.me/mapsanddata

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