Россияне больше всех в Европе едят «Доширак» — исследование

Россия занимает первое место в Европе по числе порций «Доширака» на человека в год. Исследование опубликовано в Telegram-канале «Maps&Data».

Данные показывают, что россияне, в среднем, употебляют 13,9 порций лапши быстрого приготовления в год. Это самый большой показатель в Европе. На втором месте Польша (8,4), на третьем — Украина (7,4).

Меньше всего «Доширак» любят в Италии: всего полпорции в год.

Тем не менее, в странах Азии лапша быстрого приготовления намного популярнее. Лидеры — Южная Корея (79,9) и Вьетнам (72.2). На родине блюда, в Японии, употребляют 47.4 порций в год.